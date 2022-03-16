Українські військові відправили вслід за російський кораблем два ворожі винищувачі

Сьогодні, о 5 ранку, на півдні країни два винищувача Су-30см російських фашистів відправили услід за російський кораблем.

Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області.

Зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування "Південь" обидва літаки ліквідовано.

Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море!

Джерело: Команда Повітряних сил.