В Україні йде "полювання" на російську агентуру

По всій країні спецпризначенці СБУ знешкоджують російську агентуру та бойові загони окупантів.

Ось підсумки роботи спецслужби за минулу добу (3 березня):

На Луганщині:

СБУ розпочала провадження щодо бойовика «ЛНР», який у супроводі російських військових прибув до м. Біловодськ, оголосив себе керівником військово-цивільної адміністрації та вимагав повного підпорядкування всіх органів місцевої влади.

Окупант заявив, що Біловодськ тепер є територією «ЛНР» і закликав місцевих мешканців і правоохоронців забезпечити йому і російським військам підтримку.

Триває досудове розслідування за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України.

На Вінниччині:

СБУ виявила сховок зі зброєю та вибухівкою, який був замаскований у лісосмузі на території області.

Силовики виявили у сумці радянського зразка майже 2 кг тротилу та пластиду, 10 гранат РГД та Ф1 із запалами, споряджений набоями барабан до автоматичної стрілецької зброї, гранати для підствольного гранатомету.

У Дніпрі:

затримано агента спецслужб РФ, який поширював матеріали, де схвалював агресію РФ проти України та пропонував мирним громадянам об’єднуватись навколо ідей «руського міра».

Чоловік виправдовував варварські дії окупантів, які розстрілюють мирних людей та здійснюють ракетно-бомбові удари по житлових кварталах наших міст.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів: ч. 2 ст. 437 та ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу.

У Черкаській області:

викрито ворожу агітаторку, яка поширювала у соцмережах пропаганду країни-агресора та панічні настрої. Через свої «дописи» вона розхитувала ситуацію в регіоні.

Крім того, розповсюджувала фейки щодо діяльності органів державної влади та подавала викривлені дані про воєнний стан.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

СБУ продовжує працювати 24/7 і докладає усіх зусиль, щоб встановити і притягнути до відповідальності всіх помічників окупантів - від ДРГ до інтернет-агентів.

Разом переможемо!