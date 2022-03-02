МЗС України створило спеціальний сайт для іноземців про російську агресію проти України

Міністерство закордонних справ України створило спеціальний сайт для іноземців про російську агресію проти України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"МЗС України також створило спеціальний сайт для іноземців про російську агресію проти України. Він називається war.ukraine.ua", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу.

Глава українського МЗС зазначив, що на сайті є правдиве пояснення причин агресії, жива документація війни, яка розгортається на очах усього світу.

"Коли ми переможемо, цей сайт стане ретельно зібраним архівом російських злочинів, звірств та варварства, головне – героїзму та єдності українського народу", – розповів Кулеба.

Джерело: https://www.facebook.com/UkraineMFA