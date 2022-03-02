До Європейського Союзу зможуть вїхати всі, хто тікає від війни, і навіть із тваринами

До Європейського Союзу зможуть в'їхати всі, хто тікає від війни, яку розв'язала проти України Росія, навіть без необхідних документів та з домашніми тваринами, водночас перевірку на безпеку буде проведено, інформує Інтерфакс Україна.

Про це в середу в Брюсселі розповів високопосадовець Європейської комісії, роз'яснюючи рішення ЄК запропонувати Європейській раді ввести в дію Директиву про тимчасовий захист. Як очікується, це рішення буде ухвалено в четвер у рамках засідання Європейської ради з питань внутрішніх справ.

"Ця директива пропонує невідкладний захист усім українцям, як і тим, хто довго проживає в Україні. Документом створюється широкий спектр прав: коли вони в ЄС, вони отримають дозвіл на проживання, доступ на ринок праці, освіту, охорону здоров'я та соціальне страхування в країнах-членах", - розповів чиновник.

За його словами, країни-члени можуть дозволити в'їхати і тим, хто не має потрібних документів – біометричного паспорта або не має паспорта взагалі.

"Водночас ми також хочемо гарантувати необхідну перевірку на безпеку. Це означає, що буде перевірка. Наприклад, можуть взяти відбитки пальців для перевірки в національній та європейській базі даних, як-от Шенгенська система. Ми також зазначили, що це можна не робити безпосередньо на кордоні, цю перевірку може бути проведено згодом. Тим, хто не має документів, може бути видано проїзні декларації або строкові проїзні документи", - деталізував представник Єврокомісії.

"Дозвіл діятиме 90 днів. Вони можуть їздити у всіх країнах ЄС, але лише 90 днів", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть в'їхати до країн ЄС громадяни інших країн, які тимчасово перебувають в Україні, як-от студенти чи робітники, чиновник пояснив, що в'їзд їм буде дозволено, проте директива на них не пошириться, і їм допоможуть повернутися до своїх країни проживання.

Відповідаючи на запитання, чи дозволено в'їхати до ЄС чоловікам віком до 60 років, він зазначив, що "все, що відбувається на території України, є компетенцією української влади".

Крім того, представник Єврокомісії повідомив, що другий документ, схвалений сьогодні, – це рекомендації, як країни-члени можуть керувати ситуацією на кордоні з Україною.

"Це включає спрощення перевірки на кордоні, щоб не було тривалого очікування. Усім має бути дозволено в'їхати до ЄС, незважаючи на їхню національність, расу, етнос тощо. Тимчасовий захист застосовується до значної кількості людей, але це не означає, що ми дозволимо увійти всім, а потім допомогу вислати. Також може бути знято митні правила, оскільки люди прибуватимуть зі своїми речами, грошима, тваринами. Ми також рекомендуємо, щоб країни відкрили лінії для швидкого проходження гуманітарної допомоги", - додав він.