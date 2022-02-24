Байден пригрозив Путіну відповідальністю

Росія обрала військовий варіант розвитку подій щодо України і вона нестиме відповідальність за наслідки цих дій, заявив президент США Джо Байден.

"Лише Росія несе відповідальність за те, що принесуть ці дії, і Сполучені Штати, їх союзники і партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності", - йдеться в поширеній Білим домом заяві Байдена.

Президент зазначив, що він стежитиме за розвитком обстановки та регулярно отримуватиме оновлення від команди національної безпеки.

"Завтра вранці (у четвер - ІФ) я зустрінуся зі своїми колегами з G7, а потім виступлю перед американським народом, щоб оголосити про подальші наслідки, які чекають на Росію з боку Сполучених Штатів і наших союзників і партнерів", - наголосив Байден.

Він зазначив, що Вашингтон координуватиме дії з союзниками в НАТО, "щоб забезпечити рішучу, єдину відповідь на будь-яку агресію проти Альянсу".