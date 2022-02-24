Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів. Почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях

Згідно з джерелами "Інтерфакс-Україна" в Міноборони, о 5.00 розпочалися ракетні обстріли військових об'єктів по всій Україні. "Гради б'ють уздовж усього кордону – від Луганська до Житомира", - сказало джерело. Повідомляється також про початок проведення десантної операції силами Чорноморського флоту в Азовському морі та Одесі.

У Миколаєві - сильні пожежі. У Харкові знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.