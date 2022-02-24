ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ

Близько 04:00 ранку російський президент Володимир Путін виступив на ТБ з екстреним зверненням, оголосивши про військову операцію проти України.

"Народні республіки Донбасу звернулися до Росії із проханням про допомогу. У зв'язку з цим мною ухвалено рішення про проведення спеціальної воєнної операції", – заявив він.

За словами Путіна, Росія "не допустить появи в України ядерної зброї".

Путін додав, що "у разі втручання у ситуацію в Україні ззовні Росія відповість негайно".