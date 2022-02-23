За добу майже сто обстрілів по українських позиціях
Один військовослужбовець отримав поранення пятеро отримали бойове травмування.
Упродовж минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, інформує прес-служба ООС.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Вісім разів ЩАСТЯ – з БМ-21 «Град», танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
МУРАТОВЕ - з БМ-21 «Град».
КРЯКІВКУ - з БМ-21 «Град».
ГНУТОВЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Три рази ШИРОКІНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
ТРАВНЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі КРАСНОГОРІВКУ - з протитанкових гармат МТ-12.
ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.
Двічі МАР'ЇНКУ - з артилерії калібру 122 мм.
П’ять разів ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
БОГДАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
Три рази ЖОВТЕ - з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.
Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Десять разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Дев’ять разів СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.
Двічі ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Чотири рази ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 82 мм.
ПІСКИ – з мінометів калібру 120 мм.
МИКОЛАЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
Три рази ЧЕРМАЛИК - з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі ЗАЙЦЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі НОВОЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з великокаліберних кулеметів.
НЬЮ-ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
НОВОСЕЛІВКУ - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
МАЙОРСЬК - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі ЛОПАСКИНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Шість разів КРИМСЬКЕ – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
ШУМИ - з мінометів калібру 120 мм.
СИЗЕ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм.
Три рази СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
Двічі НОВОЗВАНІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі ОПИТНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
ОРІХОВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Двічі ПОПАСНУ – з мінометів калібру 120 мм.
КАМ'ЯНКУ – з мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок обстрілу один українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. п’ять військовослужбовців отримали бойове травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого.
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Три рази НОВОТОШКІВСЬКЕ - з БМ-21 «Град», артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ЗОЛОТЕ – з артилерії калібру 122 мм.
ПОПАСНУ – з артилерії калібру 122 мм.
ПІВДЕННЕ – з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм.
БОГДАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.