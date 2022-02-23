За добу майже сто обстрілів по українських позиціях

Упродовж минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, інформує прес-служба ООС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Вісім разів ЩАСТЯ – з БМ-21 «Град», танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

МУРАТОВЕ - з БМ-21 «Град».

КРЯКІВКУ - з БМ-21 «Град».

ГНУТОВЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази ШИРОКІНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

ТРАВНЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі КРАСНОГОРІВКУ - з протитанкових гармат МТ-12.

ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.

Двічі МАР'ЇНКУ - з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

БОГДАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази ЖОВТЕ - з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Десять разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Дев’ять разів СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.

Двічі ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Чотири рази ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.

ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 82 мм.

ПІСКИ – з мінометів калібру 120 мм.

МИКОЛАЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази ЧЕРМАЛИК - з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі ЗАЙЦЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі НОВОЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з великокаліберних кулеметів.

НЬЮ-ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.

НОВОСЕЛІВКУ - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

МАЙОРСЬК - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі ЛОПАСКИНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Шість разів КРИМСЬКЕ – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

ШУМИ - з мінометів калібру 120 мм.

СИЗЕ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм.

Три рази СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

Двічі НОВОЗВАНІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі ОПИТНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

ОРІХОВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПОПАСНУ – з мінометів калібру 120 мм.

КАМ'ЯНКУ – з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілу один українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. п’ять військовослужбовців отримали бойове травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази НОВОТОШКІВСЬКЕ - з БМ-21 «Град», артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ЗОЛОТЕ – з артилерії калібру 122 мм.

ПОПАСНУ – з артилерії калібру 122 мм.

ПІВДЕННЕ – з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм.

БОГДАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

