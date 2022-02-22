Бої на сході України: двоє військових загинуло, дванадцять поранено, шестеро травмовані

Упродовж минулої доби, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі ТАЛАКІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПІЩЕВИК - з мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі КРАСНОГОРІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

МЕМРИК - з артилерії калібру 152 мм.

Три рази СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Вісім разів ЩАСТЯ - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази ЛЕБЕДИНСЬКЕ – БпЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ЧЕРМАЛИК - з мінометів калібру 82 мм.

Чотири рази КАМ'ЯНКУ - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.

Три рази НОВОЛУГАНСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі НОВОСЕЛІВКА – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі НОВОМИХАЙЛІВКУ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі ЛОПАСКИНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Три рази ГНУТОВЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Двічі ВРУБІВКУ - з артилерії калібру 152 мм.

ПАВЛОПІЛЬ – з станкових протитанкових гранатометів.

Три рази ЗАЙЦЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази ПІСКИ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

МИКОЛАЇВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі ЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.

СТАРОГНАТІВКА - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.

Двічі ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

МАР'ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.

ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

ШИРОКІНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

ПРИЧЕПИЛІВКУ - з мінометів калібру 82 мм.

НЬЮ ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі НОВОТОШКІВСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі СВІТЛОДАРСЬК - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

МАЙОРСК - з артилерії калібру 122 мм.

ШУМИ - з мінометів калібру 82 мм.

ПІВДЕННЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

СЛАВНЕ – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Чотири рази НОВОГНАТІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

НЕВЕЛЬСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі НОВОТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Дванадцять військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Шестеро отримали бойові травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

ЩАСТЯ – з станкових автоматичних гранатометів.

Двічі МАРІУПОЛЬ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.