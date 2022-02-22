Бої на сході України: двоє військових загинуло, дванадцять поранено, шестеро травмовані
Російські окупанти минулої доби 84 рази обстріляли українські позиції.
Упродовж минулої доби, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Двічі ТАЛАКІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ПІЩЕВИК - з мінометів калібру 120 мм.
П’ять разів ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Двічі КРАСНОГОРІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
МЕМРИК - з артилерії калібру 152 мм.
Три рази СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Вісім разів ЩАСТЯ - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Три рази ЛЕБЕДИНСЬКЕ – БпЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ЧЕРМАЛИК - з мінометів калібру 82 мм.
Чотири рази КАМ'ЯНКУ - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
Три рази НОВОЛУГАНСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з протитанкових керованих ракетних комплексів.
Двічі НОВОСЕЛІВКА – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
Двічі НОВОМИХАЙЛІВКУ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі ЛОПАСКИНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Три рази ГНУТОВЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Двічі ВРУБІВКУ - з артилерії калібру 152 мм.
ПАВЛОПІЛЬ – з станкових протитанкових гранатометів.
Три рази ЗАЙЦЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
Чотири рази ПІСКИ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
МИКОЛАЇВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.
Двічі ЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.
СТАРОГНАТІВКА - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.
Двічі ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
МАР'ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.
ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.
ШИРОКІНЕ - з мінометів калібру 120 мм.
ПРИЧЕПИЛІВКУ - з мінометів калібру 82 мм.
НЬЮ ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі НОВОТОШКІВСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі СВІТЛОДАРСЬК - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
МАЙОРСК - з артилерії калібру 122 мм.
ШУМИ - з мінометів калібру 82 мм.
ПІВДЕННЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
СЛАВНЕ – з протитанкових керованих ракетних комплексів.
Чотири рази НОВОГНАТІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
НЕВЕЛЬСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі НОВОТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Дванадцять військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Шестеро отримали бойові травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
ЩАСТЯ – з станкових автоматичних гранатометів.
Двічі МАРІУПОЛЬ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.