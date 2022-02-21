Кількість госпіталізацій зменшується другий тиждень поспіль
Із брифінгу міністра ОЗ щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.
За інформацією Віктора Ляшка, Україна знаходиться на 41 місці серед 54 територій Європейського регіону ВООЗ за кількістю нових випадків COVID-19 на 100 тисяч людей.
В Україні кількість виявлених нових випадків COVID-19 зменшилася на 19%, або на 43 616 випадків, і становить 191 640 випадків.
Кількість госпіталізацій також зменшується другий тиждень поспіль.
Україна отримала препарат «Молнупіравір» для лікування COVID-19, і його вже розвезено у регіони.