Кількість госпіталізацій зменшується другий тиждень поспіль

За інформацією Віктора Ляшка, Україна знаходиться на 41 місці серед 54 територій Європейського регіону ВООЗ за кількістю нових випадків COVID-19 на 100 тисяч людей.

В Україні кількість виявлених нових випадків COVID-19 зменшилася на 19%, або на 43 616 випадків, і становить 191 640 випадків.

Кількість госпіталізацій також зменшується другий тиждень поспіль.

Україна отримала препарат «Молнупіравір» для лікування COVID-19, і його вже розвезено у регіони.