Нові супутникові знімки показують активізацію російських підрозділів поблизу північно-східного кордону України, а підрозділи, які перебували в гарнізонах, зайняли польові позиції.

Супутникові знімки були зібрані Maxar у неділю.

Максар оцінює, що «спостерігаються численні нові польові розгортання бронетехніки та військ на північний захід від Бєлгорода та поблизу Солотів і Валуйків, Росія.

Ці міста знаходяться в межах 35 кілометрів (близько 21 милі) від російського кордону з Україною.

Максар зауважує: «Ця нова діяльність являє собою зміну схеми розгортання бойових груп (танків, бронетранспортерів, артилерії та допоміжного обладнання). Донедавна більшість розгортань бачили в основному біля існуючих або поблизу них військові гарнізони та полігони».

«Сьогодні (у неділю) більшість бойових підрозділів та допоміжного обладнання в Солоті відійшли, і по всьому району видно великі колії транспортних засобів та деякі колони бронетехніки».

Зображення показують, що табори або майданчики, які містили значні сили минулої неділі, 13 лютого, зараз відносно порожні.

"Деяка техніка була також розгорнута на схід від сусідніх Валуйків, Росія, на полі приблизно в 15 кілометрах на північ від кордону з Україною", - зазначив Максар.

Окремо, CNN геолокував кілька відео з регіону протягом вихідних, які показують довгі колони, включаючи танки, бойові машини піхоти та гаубиці, які рухаються сільською місцевістю в Бєлгородській області (району).

«Ряд нових польових розгортань також спостерігається на північний захід від Бєлгорода (розгортання знаходяться приблизно в 30 кілометрах від кордону з Україною), при цьому значна частина техніки та військ розташована в лісистих районах або поблизу», – зазначив Максар.

Зображення показують великі сліди, де броня рухалася сільською місцевістю.

«Інші підрозділи компанії розгорнуті на фермах та/або промислових зонах».

CNN помітив, що деякі танки та інші транспортні засоби в цьому районі, схоже, були позначені великим «Z», що свідчить про те, що вони формуються у бойовий загін.

Від Тіма Лістера з CNN у Києві та Пола Мерфі