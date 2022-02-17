За добу 33 330 нових хворих на COVID-19
Зафіксовано 259 летальних випадків.
За інформацією МОЗ, за добу 16 лютого в Україні: зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 837, медпрацівників – 961) ;
66 082 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей, додаткову дозу отримали 606 людей, бустерну дозу – 18 024 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 284 особи;
летальних випадків – 259;
одужало – 27 441 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 637 260 осіб;
одужало – 3 866 755 осіб;
летальних випадків – 103 824;
проведено ПЛР-тестувань – 19 235 891.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687 людей, отримали дві дози – 15 043 831 людина, отримали додаткову дозу – 25 353 людини, бустерну дозу – 617 082 людини. Загалом проведено 31 317 953 щеплення.