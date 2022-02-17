Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил стабільна, без суттєвих змін.

Разом з тим, противник продовжує нехтувати домовленостями Тристоронньої контактної групи щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Окупаційні війська здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

За минулу добу з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У порівнянні з 15.02 – кількість обстрілів з боку ворога збільшилась з 5 до 8.

Станом на 8 годину ранку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.