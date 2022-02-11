Війна: За добу 8 порушень режиму припинення вогню

Упродовж минулої доби, 10 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, інформує Організація об'єднаних сил.

Неподалік ПІСКІВ ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку ЗАЙЦЕВЕ російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік ГРАНІТНОГО окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту ТАРАМЧУК російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.

На околицях ПОПАСНОЇ противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку ВОДЯНОГО російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.