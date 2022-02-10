СБУ запобігла теракту у Києві

Зловмисник намагався підпалити автомобіль біля будівлі однієї з громадських організацій. Для цього він придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку.

СБУ встановила, що це місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур.

Він займався залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян, здійснював повідомлення про псевдомінування.

Також причетний до організації несанкціонованих «мітингів» біля зарубіжних дипломатичних представництв.

Крім того, зловмисник збирав дані щодо українських військовослужбовців з прикордонних районів.

Його завербували через одну з анонімних груп месенджеру «Telegram». Оплату за свою підривну діяльність отримував з-за кордону на свою банківську картку.

Зловмиснику повідомлено про підозру.