Як вибрати вакансію з досвідом роботи?

Якщо ви гарний спеціаліст з досвідом роботи, вмієте себе подати та викликаєте приємні враження, то ситуація, коли треба обирати ту чи іншу вакансію, цілком імовірна. Треба ретельно зважити всі «pro» та «contra», щоб не шкодувати потім про прийняте рішення.

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Метод таблиці – дуже корисний

Метод таблиці допоможе зробити вибір між декількома вакансіями, треба лише накреслити таблицю з двома стовпцями, куди внести всі негативні та позитивні сторони працевлаштування у конкретній компанії. До таблиці треба додати абсолютно все:

незручне паркування біля офісу;

негарний кабінет;

балакучого секретаря;

колір стін тощо.

Треба мати на увазі, що навіть дрібний недолік в організації робочого процесу у майбутньому може перетворитися на серйозний дратівливий фактор. Тоді вам доведеться пожалкувати, що ви не віддали перевагу альтернативному варіанту.

Матеріальне винагородження – один з найважливіших пунктів

Ніхто не буде сперечатися, що фінансова складова є одним з найважливіших критеріїв вибору. Логічно, що треба обрати ту вакансію, де зарплата буде вище. Але можливості на майбутнє також повинні враховуватись. Цілком можливе, що місце з великою зарплатою не буде передбачати бонусів, премій та підвищення зарплати протягом найближчих років.

Замислитися треба і про кар’єру

Якщо ваша мета – якомога вище забратися кар’єрними сходами, то треба вибирати вакансію з найбільшими перспективами, всі інші варіанти навіть розглядати не треба. Існують компанії, що не вітають ініціативу з боку співробітників, вони віддають перевагу тому, щоб працівники залишалися на початковій посаді та виконували роботу за планом.

Тож заздалегідь треба дізнатися у працедавця, чи може він дати те, до чого ви прагнете. Відповідь буде одним з вирішальних факторів по вибору вакансії.