Затримано строковика, який розстріляв у Дніпрі своїх побратимів

27 січня о 03 год 40 хв на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» сталася трагедія.

Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р.н., під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Для затримання підозрюваного у місті введено поліцейську операцію «Сирена». По тривозі піднятий особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної Гвардії. У ході оперативно-слідчих дій його затримано.