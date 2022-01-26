ООС: п’ять обстрілів, двоє поранених
Російські найманці за допомогою безпілотника здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Упродовж минулої доби, 25 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
У бік АВДІЇВКИ збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік МАР’ЇНКИ ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу ШИРОКИНОГО противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На околиці населеного пункту ПИЩЕВИК російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого – середньої важкості.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.