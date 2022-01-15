СБУ розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки на органи державної влади

СБУ разом зі Держспецзв'язку та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що сталася в ніч з 13 на 14 січня 2022 року.

Нагадаємо, що загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

Контент сайтів при цьому змінено не було, а витоку персональних даних не відбулося.

За ініціативи СБУ було відключено низку критичних державних ресурсів, у т.ч. портал державних послуг Дія, до локалізації технічної проблеми та для недопущення поширення атаки. Мобільний застосунок Дія працював і працює у штатному режимі.

Разом з тим, повідомлення про експлуатацію хакерами конкретної вразливості системи керування контентом, що протягом дня з'являлося в медіа, було лище однією з версій, що опрацьовувалась.

З великою ймовірністю можна стверджувати, що серед інших мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки.

Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ.