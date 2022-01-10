В Україні за 9 січня майже дві тисячі хворих на COVID-19

За добу 09 січня 2022 року в Україні зафіксовано 1969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 820 343 щеплення.

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії) 14813186, отримали одну дозу, усього 14813184 отримали дві дози, усього

13980473 отримали додаткову дозу, усього 6224 отримали бустерну дозу, усього 20462

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4809851 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6389690 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1624301 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1481477.

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 20376 отримали одну дозу, усього

5850 отримали дві дози, усього 12350 отримали додаткову дозу, усього 123 отримали бустерну дозу, усього 2053 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4174 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 14020 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 501

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1681.

Щеплення проводилось 317 мобільними бригадами з імунізації 1 838 пунктами щеплення та 381 центром вакцинації населення.

Також за останню добу госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1064, летальних випадків – 86, одужало (особи) – 3517.

Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 24283 методом ПЛР — 10332 методом ІФА — 908

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 13043.

За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3704442, одужало (особи) – 3514786,

летальних випадків – 97325, проведено ПЛР-тестувань – 16966846.