ПриватБанк та IntelExpress запустили сервіс прямих міжнародних грошових переказів до України

ПриватБанк в партнерстві з IntelExpress запустив новий сервіс з переказу коштів. Тепер клієнти ПриватБанку можуть отримувати грошові перекази IntelExpress в євро (EUR) або доларах США (USD) безпосередньо на рахунок або картку – без візиту в банк або використання дистанційних каналів самообслуговування.

Відсьогодні відправити грошовий переказ IntelExpress з будь-якої точки світу можна безпосередньо на поточний рахунок одержувача в українському банку у форматі IBAN або на його картку, випущену банком – партнером IntelExpress на території України.

Щоб отримати грошовий переказ IntelExpress на банківський рахунок або картку, потрібно під час відправки переказу просто вказати номер рахунку або картки та прізвище ім'я одержувача. Одержувач отримує повідомлення від банку про надходження грошей.

«Наше партнерство з IntelExpress дає українцям ще більше можливостей підтримати один одного, в якій би точці світу вони не перебували, – говорить керівник Дирекції роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитро Мусієнко. – Завдяки використанню найсучасніших технологій ми зробили отримання міжнародних переказів простим і комфортним, без додаткових зусиль з боку одержувача, що дозволяє ПриватБанку залишатися національним лідером цього ринку».