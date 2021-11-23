Социальные проекты AB InBev Efes попали во второй каталог КСО-инициатив

Платформа содержательных партнерств Pro Bono Club Ukraine внесла инициативы AB InBev Efes Украина в каталог лучших украинских проектов по корпоративной социальной ответственности (КСО). В тематический каталог КСО-инициатив вошли три из пяти ключевых направлений развития компании AB InBev Efes Украина в соответствии с Целями устойчивого развития ООН: обеспечение доступа к качественной воде, переход на энергоресурсы из возобновляемых источников, формирование и продвижение культуры ответственного потребления алкоголя.

«Корпоративная социальная ответственность – основа устойчивого развития нашего бизнеса. Мы убеждены, что бизнес не должен работать изолированно, он должен быть социально ответственным и реагировать на современные вызовы и проблемы людей. Реализуя наши инициативы, мы имплементируем лучшие мировые практики для решения актуальных социальных проблем. Безусловно, мы не остановимся на достигнутом и уже планируем новые проекты», – отметил и.о. генерального директора AB InBev Efes Украина Денис Хренов.

В каталог, в частности, вошел проект AB InBev Efes Украина по повышению культуры вождения и сокращению случаев вождения в нетрезвом состоянии. Компания более 10 лет реализует национальную программу «Выпил? За руль не садись!». За все время ее реализации AB InBev Efes Украина закупила более 500 комплектов очков Drunk Busters, которые были переданы патрульной полиции, центру подготовки водителей ВСУ и автошколам для проведения интерактивных тренингов по всей стране. За этот период более 83 000 человек прошли обучение с использованием «пьяных» очков.

Другой важный проект AB InBev Efes Украина, о котором упоминается в каталоге, — обеспечение доступа к качественной воде как для пивоварен, так и для людей, проживающих в этих районах. На пивоваренных предприятиях работают системы по очистке сточных вод, которые фильтруют использованную в производстве воду. Каждый год AB InBev Efes Украина сокращает процент использования воды на один литр продукции и постоянно улучшает этот показатель.

В 2020 году AB InBev Efes Украина запустила гуманитарную программу по предоставлению чистой питьевой воды в случае чрезвычайных ситуаций. По результатам инициативы компания предоставила 93 600 литров слабогазированной питьевой воды, распределенной между 234 учебными заведениями в прифронтовой зоне на Востоке Украины.

Ряд проектов AB InBev Efes Украина по поддержке медиков в борьбе с COVID-19 также попал в каталог КСО-инициатив. AB InBev Efes Украина закупила аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больниц в своих домашних регионах – Харькове, Чернигове и Николаеве, и направила в больницы 400 комплектов защитных костюмов и 1 140 масок (FFP2). Также компания передала 24 000 литров дезинфицирующего средства в больницы, гериатрические пансионаты, центры социальной защиты, детские дома и дома-интернаты в Харьковской, Черниговской и Николаевской областях.

Кроме того, в рамках проекта #ПоддерживаюВрачей AB InBev Efes вместе с партнерами обеспечили горячими комплексными обедами медиков Киева, Харькова, Чернигова и Днепра.

Напомним, в позапрошлом году компания AB InBev Efes Украина вошла в первый каталог Pro Bono Club, реализуя в своей деятельности цели: бережное отношение к воде, противодействие изменению климата, популяризация культуры ответственного потребления.