Які документи потрібні для продажу будинку?

Зібрати повний пакет документів, які дозволяють розпоряджатися нерухомим майном, можна за 2-4 тижні. Відсутність певних дозволів або свідоцтв відтермінує оформлення договору купівлі-продажу.

Тому перевірені житлові об’єкти варто шукати на сайті дом.ріа, а от власнику житла варто заздалегідь подбати про їх підготовку.

Без яких документів неможливо продати будинок?

Базовий пакет документів, які повинен мати кожен власник нерухомого майна, включає такі папери:

Документ, який підтверджує право власності на будинок;

Технічний паспорт;

Витяг з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

Паспорт і ІПН усіх власників житлового об’єкта;

Свідоцтво про шлюб (його розірвання, смерть одного з подружжя);

Дозвіл відповідних державних органів, якщо співвласником житла виступає неповнолітня дитина;

Довідку про відсутність арешту майна з Кадастрового бюро.

Важливо: якщо продається частка спареного будинку (дуплекс), то власник також повинен надати письмову згоду від сусідів, які не претендують на це майно.

Тож якщо для продавця ризиків майже немає, то потенційному покупцеві варто заздалегідь перевірити юридичну історію житлового об’єкта.

На що покупцеві варто звернути увагу?

Повний пакет документів на приватний будинок — лише половина успішної угоди. Не менш важливо перевірити:

Правдивість особистих документів. Варто переконатися в тому, що паспорт належить реальному власнику. Те ж саме стосується відміток про шлюб або його розірвання.

Офіційні згоди. Йдеться про подружжя й неповнолітніх дітей. Також важливо з’ясувати, яким чином продавець отримав дім. Якщо він перейшов у спадок, можливо, з’являться інші спадкоємці, які визнають угоду недійсною.

Психічний і фізичний стан власника. Тут важливо не лише вірити своїм очам, але й попросити відповідні довідки. Якщо людина вважається недієздатною, фінальний договір можуть анулювати.

Вартість житлового об’єкта в договорі. Шахраї часто навмисно пропонують занизити суму в договорі. Мотивують це тим, що так їм доведеться сплачувати менше податків. Насправді якщо таку угоду анулюють в судовому порядку, то покупцеві повертають лише суму, яка зазначається в договорі.

Тільки в такому випадку можна впевнитися в чесності й добросовісності продавця. Тож зайва обережність, особливо в юридичних питаннях під час продажу й купівлі будинку, ніколи не завадить!