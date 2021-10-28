У Сумах поліція розслідує вбивство активіста

Вчора, 27 жовтня, близько 21:00 години, від оператора лінії 103 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заливній стріляла невідома особа і лежить закривавлений невідомий чоловік.

На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції в Сумській області та слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції.

За вказаною адресою виявлено тіло чоловіка. Ним виявився 29-річний сумчанин. Попередньо, він помер внаслідок отриманого вогнепального поранення.

Проводяться заходи по встановленню та затриманню зловмисника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).