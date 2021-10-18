ООС: доба пройшла з обстрілами, але без втрат для українських військовослужбовців
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню.
Упродовж минулої доби, 17 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
В напрямку ЛУГАНСЬКОГО найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
В бік ТАЛАКІВКИ окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Неподалік КРИМСЬКОГО ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.
Біля НОВОЗВАНІВКИ позиції наших воїнів ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь,
змусивши його припинити вогневу активність.
Станом на 7 годину ранку, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.