ООС: доба пройшла з обстрілами, але без втрат для українських військовослужбовців

ООС: доба пройшла з обстрілами, але без втрат для українських військовослужбовців

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню.

Джерело: Відомості

Упродовж минулої доби, 17 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку ЛУГАНСЬКОГО найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

В бік ТАЛАКІВКИ окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік КРИМСЬКОГО ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

Біля НОВОЗВАНІВКИ позиції наших воїнів ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь,

змусивши його припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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