МОЗ ініціює дострокові шкільні канікули

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 жовтня підтримала пропозицію Міністерства охорони здоров’я рекомендувати МОН звернутися в установленому порядку до обласних та Київської міської держадміністрацій з пропозицією перенесення осінніх канікул в закладах освіти на 18 жовтня 2021 року.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Ситуація з захворюваністю на коронавірусну хворобу погіршується, зокрема, кожного дня у сотень дітей виявляють COVID-19, а тисячі учнів разом із вчителями відправляють на ізоляцію через виявлені випадки COVID-19. Достроковий початок канікул для школярів дозволить вплинути на поширення коронавірусної хвороби шляхом зменшення активності громадян та кількості не обов'язкових соціальних контактів”, – пояснив Віктор Ляшко.

Міністр нагадав, що освітяни включені до Переліку професій, представники яких мають бути обов’язково вакциновані для повноцінної роботи. Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

“Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. У першу чергу йдеться про захист свого життя та здоров’я, безпеку дітей”, – наголосив Міністр.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом від 04.10.2021 № 2153, зареєстрованим в Мін’юсті 07.10.2021 за №1306/36928, затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.