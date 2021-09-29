За добу вісім обстрілів, два поранення

Упродовж минулої доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, інформує прес-служба Об'єднаних сил.

В напрямку КРИМСЬКОГО збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу ПАВЛОПОЛЯ російські найманці два рази відкривали щільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також двічі під обстріл потрапили наші позиції неподалік КАМ’ЯНКИ. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів ЛЕБЕДИНСЬКЕ та ШИРОКИНЕ.

Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я - задовільний.

Протягом поточної доби, 29 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

В районі ЗОЛОТОГО-4 окупанти вели прицільний обстріл наших позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Біля населеного пункту ПІСКИ ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли.