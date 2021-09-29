Військовий крав зброю з військової частини і збував зацікавленим особам та криміналітету

Співробітники Служби безпеки України затримали військовослужбовця Збройних Сил України, який збував арсенал, що зберігався на складах однієї з військових частин у Миколаєві.

За даними слідства, організатором «схеми» став начальник складу ракетно-артилерійського озброєння. Він зберігав викрадену зброю у новозбудованому приміщенні, розташованому неподалік від військової частини.

Викрадений «арсенал» зловмисник реалізовував зацікавленим особам, у тому числі місцевому криміналітету.

Оперативники спецслужби задокументували факт збуту військовим 15 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами та 5 протитанкових гранатометів РПГ-22.

У ході обшуків, проведених у помешканні зловмисника та у місці зберігання викраденого військового майна, виявлено та вилучено:

40 артилерійських та мінометних мін;

129 пострілів ПГ-7 для РПГ;

майже 600 артилерійських снарядів;

216 гранатометних пострілів ВОГ17;

майже 600 освітлювальних реактивних ракет;

49 вишибних порохових зарядів до мінометних мін;

8 розривних зарядів;

димові та протитанкові гранати;

майже 34 тисячі набоїв різного калібру;

49 підривачів М6 та М12.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії, у тому числі у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 410 Кримінального кодексу України, для встановлення інших учасників злочинної схеми розкрадання військового озброєння.

Викриття злочинної діяльності здійснювало Управління СБУ в Одеській області спільно з відділом із розкриття особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Нацполіціі в Одеській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.