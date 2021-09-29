Військовий крав зброю з військової частини і збував зацікавленим особам та криміналітету
На Миколаївщині військовий зібрав у себе вдома цілий арсенал зброї.
Співробітники Служби безпеки України затримали військовослужбовця Збройних Сил України, який збував арсенал, що зберігався на складах однієї з військових частин у Миколаєві.
За даними слідства, організатором «схеми» став начальник складу ракетно-артилерійського озброєння. Він зберігав викрадену зброю у новозбудованому приміщенні, розташованому неподалік від військової частини.
Викрадений «арсенал» зловмисник реалізовував зацікавленим особам, у тому числі місцевому криміналітету.
Оперативники спецслужби задокументували факт збуту військовим 15 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами та 5 протитанкових гранатометів РПГ-22.
У ході обшуків, проведених у помешканні зловмисника та у місці зберігання викраденого військового майна, виявлено та вилучено:
40 артилерійських та мінометних мін;
129 пострілів ПГ-7 для РПГ;
майже 600 артилерійських снарядів;
216 гранатометних пострілів ВОГ17;
майже 600 освітлювальних реактивних ракет;
49 вишибних порохових зарядів до мінометних мін;
8 розривних зарядів;
димові та протитанкові гранати;
майже 34 тисячі набоїв різного калібру;
49 підривачів М6 та М12.
Наразі зловмиснику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії, у тому числі у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 410 Кримінального кодексу України, для встановлення інших учасників злочинної схеми розкрадання військового озброєння.
Викриття злочинної діяльності здійснювало Управління СБУ в Одеській області спільно з відділом із розкриття особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Нацполіціі в Одеській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.