Від сьогодні в усіх регіонах країни запроваджується «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Це означає додаткові обмеження щодо дистанції та кількості місць у громадських закладах. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 22 вересня.

За його словами, в умовах нових обмежень підприємцям пропонується кілька варіантів роботи.

«Перший — працювати без додаткових обмежень, але для цього 80% персоналу та всі відвідувачі мають бути вакциновані принаймні однією дозою, мати негативний тест або довідку про одужання. Бізнес має самостійно перевіряти наявність цих документів. Другий варіант — працювати з усіма додатковими обмеженнями «жовтої» зони та не перевіряти відповідні документи. Вибір залишається за підприємцями, і ми впевнені в їхній відповідальній позиції», — відзначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль також підкреслив, що темпи розповсюдження коронавірусу свідчать, що найближчим часом деякі регіони можуть перейти в «червону зону». В цих регіонах, за його словами, бізнес зможе працювати, якщо всі працівники та всі відвідувачі матимуть «зелені» ковід-сертифікати.