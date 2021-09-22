Монастирський: Шефіра планували вбити

Про це сьогодні, 22 вересня, заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу.

«Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника Президента України. По автомобілю було здійснено понад 10 пострілів, понад 11 вхідних отворів поки зафіксовано. Щойно прооперовано водія, його життю нічого не загрожує. Ще до того, як поїхати в лікарню, він встиг вказати слідчим звідки конкретно здійснювалися постріли. Це дало можливість слідчому здійснювати огляд місця події та проводити необхідні слідчі дії», - сказав Денис Монастирський.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі слідством розглядається три версії події.

«На даний момент, із урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв’язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави та з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. Також розглядається версія за участі спецслужб іноземних держав», - заявив він.

Ігор Клименко зазначив, що ймовірно обстріл здійснювався з автоматичної зброї через кількість куль, які зайшли в авто та пробили його заднє колесо.

«Попередньо, підкреслюю, попередньо стріляли з автоматичної зброї. Калібр – 7,62. Так, на спущеному колесі транспортний засіб ще проїхав близько 5 км. Водій дійсно поранений. Перший помічник Президента, на щастя, залишився без поранень. Можемо говорити про те, що наміри злочинців були достатньо серйозними. Кваліфікація злочину на даний момент - «Замах на життя двох та більше людей». До слідчо-розшукових дій задіяні найкращі оперативники та слідчі Нацполіції, кінологічна служба та Нацгвардія, яка на даний момент прочісує лісову полосу, де скоєно злочин. І, звичайно ж, працівники Служби безпеки України, працюють з нами з першої хвилини. Кількість зловмисників уточнюється», - підкреслив голова Нацполіції.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, в Обухівському районі Київської області, близько 10.20 години, було здійснено обстріл автомобіля, в якому їхав перший помічник Президента України Сергій Шефір.