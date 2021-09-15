ООС: за добу чотири обстріли, один поранений

В районі населеного пункту ПІСКИ противник вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу НЬЮ-ЙОРКА російські найманці двічі обстріляли позиції наших військовослужбовців із станкових протитанкових гранатометів.

Біля ШУМІВ ворог здійснив обстріл із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм та мінометів 120 калібру.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 15 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.