ООС: за добу чотири обстріли, один поранений
Протягом доби, 14 вересня, в районі проведення операції зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
В районі населеного пункту ПІСКИ противник вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу НЬЮ-ЙОРКА російські найманці двічі обстріляли позиції наших військовослужбовців із станкових протитанкових гранатометів.
Біля ШУМІВ ворог здійснив обстріл із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм та мінометів 120 калібру.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 15 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.