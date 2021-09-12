Razem - легальне працевлаштування в Європі

Сьогодні мільйони наших співгромадян працюють далеко від дому. Причиною тому є невдоволення рівнем заробітної плати в своїй країні. Саме тому багато українців масово їдуть за кордон в пошуках кращого заробітку. Це не дивно, адже кожен з нас шукає спосіб поліпшити життя своєї родини. Комусь щастить більше, і він знаходить те, що повністю влаштовує його, а хтось змушений працювати на знос, займаючись тим, що не тільки приносить мізерний, порівняно з іншими заняттями, дохід, але ще і поступово завдає величезної шкоди здоров'ю. Більшість трудових мігрантів користуються послугами «одноденних» агентств з працевлаштування або ж звертаються до сумнівних агентів, які нібито організовують перевезення за кордон і вирішують інше за місцем. Але, як ми бачимо, ситуації, в яких людей обманюють, і ті не отримують обіцяного - досить поширене явище.

Легальна робота за кордоном без посередників від Razem

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