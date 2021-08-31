Шахрайство: За 1600 грн СБУ виготовляли фальшиві сертифікати про вакцинацію від COVID-19

СБУ ліквідувала масштабну схему із виготовлення міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Організували її зловмисники з Волинської, Львівської та Чернівецької областей.

За даними слідства, вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва про вакцинацію становила 1600 грн. Щодня ділки виготовляли до 20-ти таких «документів». Здебільшого вдома. А в одній з областей навіть орендували для цього офіс.

Підробки виготовляли з використанням реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України, що дозволяло їх власникам безперешкодно перетинати кордон іноземних держав.

Зловмисники знаходили «клієнтів» через Інтернет, а готові підробки надсилали замовникам поштою в усі регіони України.

У ході проведених обшуків за місцем мешкання учасників оборудки і в орендованому офісі вилучено:

комп’ютери, принтери та мобільні термінали із доказами протиправної діяльності;

файли бланків міжнародних свідоцтв про вакцинацію;

дублікати печаток медичних установ;

банківські картки, через які здійснювалися «розрахунки» та інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії задля виявлення всіх причетних до схеми осіб.

Викриття протиправної діяльності проводили співробітники Управління Служби безпеки України у Волинській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.