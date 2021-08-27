Державні реєстратори налагодили механізм незаконної реєстрації нерухомого майна

СБУ викрила на корупції державного реєстратора одного з центрів надання адміністративних послуг Дніпропетровської області. Посадовець та його спільник створили протиправний механізм при реєстрації нерухомого майна. Своїми діями вони ошукали людей на десятки мільйонів гривень.

За матеріалами слідства, державний реєстратор ЦНАП вимагав хабарі з місцевих жителів за швидку та безперешкодну реєстрацію нерухомості. Його спільник, колишній посадовець однієї з районних рад, орендував офісне приміщення, де вони приймали «клієнтів». Свої послуги зловмисники оцінювали у десятки тисяч гривень, все залежало від кількості об’єктів і «заможності» клієнтів.

Впроваджена корупційна схема існувала майже два роки і приносила її організаторам «прибуток» до пів мільйона гривень щомісяця.

Співробітники СБУ задокументували протиправну реєстрацію 11 об’єктів нерухомого майна. Зловмисників затримано під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди.

У ході санкціонованих обшуків правоохоронці виявили велику кількість готівки, печатки інших організацій, у тому числі й державних, а також чорнову документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України обом зловмисникам повідомлено про підозру.

Тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються інші особи, у тому числі державні службовці, ймовірно причетні до корупційного механізму.

Викриття протиправної діяльності проводилось під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.