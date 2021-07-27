ООС: за добу, 26 липня, 15 порушень режиму припинення вогню та сім поранених
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові ідкривали вогонь у відповідь.
Протягом минулої доби, 26 липня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню.
Поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ, що біля Донецька, противник 4 рази вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
Біля АВДІЇВКИ російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
В районі ПРИЧЕПИЛІВКИ збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.
У напрямку села ГАЛИЦИНІВКА ворог застосовував артилерію калібру 122-мм.
Неподалік ОПИТНОГО окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.
Біля СТАРОГНАТІВКИ російські найманці обстрілювали наші позиції з артилерії калібру 122-мм і мінометів 120-го та 82-го калібру.
У районі населеного пункту ПІВДЕННЕ ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку селища КАМ’ЯНКА противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
В районі ШИРОКИНОГО російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Крім того, у ДОНЕЦЬКІЙ та ЛУГАНСЬКІЙ областях були зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 27 липня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу ЗОЛОТОГО-4 ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.
Неподалік ВОДЯНОГО, що біля Донецька, противник обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.