Поліція Київщини затримала особливо небезпечну розбійну банду «Сенсея»

Правоохоронці викрили унікальну за рівнем підготовки, майстерністю конспірації та характером скоєння злочинів організовану злочинну групу, яка діяла з 2017 року. На рахунку розбійників кривавий напад на юриста в столиці, розбій у маєтку судді апеляційного суду та напад на мера одного із міст.

Очолював банду 42-річний мешканець Чернігівщини з позивним «Сенсей» - президент Федерації сприяння розвитку спорту та рукопашного бою в Україні. До складу злочинної групи входили 10 фігурантів. Наразі підтверджена причетність зловмисників до вчинення щонайменше двох десятків тяжких та особливо тяжких злочинів.

Наприкінці 2017 року, злочинне угруповання здійснило замах на вбивство поліцейського, прикріпивши вибуховий пристрій під колесо автівки. В результаті цього правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

У квітні 2018 році у Броварах зловмисники скоїли розбійний напад на оселю одного з суддів апеляційного суду. Група осіб в балаклавах проникла до оселі, погрожували родині, в тому числі неповнолітнім, пістолетами та гранатою. Забрали сервер із відеозаписами, зброю, автомобілі, готівку, помістили сина господаря в багажник автівки та залишили місце скоєння злочину.

«Зловмисники могли тижнями готуватись до розбійного нападу, встановлювали поряд із помешканнями потенційних жертв приховані системи відеонагляду, обирали найбільш сприятливі способи проникнення до маєтків, робили підкопи, використовували саморобні драбини» - зазначив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Фігуранти не користувались приватним транспортом, на розбої ходили пішки, а інформацію про потенційних жертв отримували з інтернет-видань та ЗМІ. Декого із потерпілих зловмисники змушували зізнаватись у тому, що вони – корупціонери, хоча це не відповідало дійсності. Неодноразово вони брали з собою на справу муляжі готівки для того, щоб записати ефектні відео буцімто викритих для свого телеграм-каналу.

У вересні 2018 року від рук зловмисників постраждав київський адвокат. На столичному Печерську троє фігурантів напали на нього та, простреливши обидві ноги, викрали 15 тисяч доларів, 1000 євро та ювелірні вироби. На місце події прибув наряд патрульної поліції, втім зловмисники завдали вогнепальне поранення правоохоронцю. Під час втечі з місця події в одного з нападників в руках розірвалася граната, в результаті чого він загинув.

В грудні 2020 року в селі Гора вони напали на IT-бізнесменів, забрали автівки та банківські картки, а через кілька днів здійснили розбійний напад на родину одного із мерів міст Київської області. Коли подружжя відпочивало в альтанці, невідомі забігли на територію маєтку, зв’язали подружжя, завдали тілесних ушкоджень, а потім побігли в будинок, аби забрати цінності.

В кінці 2020 року зловмисники напали і на маєток колишнього працівника правоохоронних органів. Вони зв’язали охоронця, а з дитиною господарів сіли грати в монополію, намагаючись розпитати, де батьки зберігають статки. 4-річний хлопчик показав де знаходиться сейф, який зловмисники забрали та віднесли до сусідньої будівлі, розпиляли та забрали статки.

На початку 2021 року працівники карного розшуку Київщини встановили і затримали чотирьох фігурантів злочинного угруповання. В ході обшуків вилучили понад 10 одиниць зброї, вибухівку, засоби конспірації та зв’язку. Тоді ж співорганізатори зізнались, що ватажком банди виступала особа з позивним «Сенсей».

«Ми розуміли, що 4 затримані фігуранти ОЗГ можуть бути не єдиними поплічниками «Сенсея», адже подібних «виконавців» через мережу Інтернет організатор міг вербувати набагато більше. І допоки не вдасться затримати його самого, розбійні напади будуть продовжуватись, а мешканці приватних маєтків на Київщині і надалі будуть в небезпеці, адже бандитам насправді було байдуже чи були господарі корупціонерами, чи ні, головне, аби мали статки. Ми розуміли суспільну небезпеку «Сенсея» і ще ретельніше активізували пошуки»

В червні 2021 року зловмисники напали на господарів приватного будинку в селі Стоянка. Вони душили господарів ременями та змушували потерпілих визнати, що вони – корупціонери. Все задля ефектних відео в Телеграм-каналі, який започаткували зловмисники. В цей же період поліція Київщини оголошує організатора та його поплічника з позивним «Хімік» в розшук.

«Майже місяць цілодобово працівники управління карного розшуку та спецпризначенці підрозділу КОРД відстежували 4 адреси можливого перебування організатора. В один із днів на одній із адрес він з’явився і, зрештою, правоохоронці затримали «Сенсея» та його «праву руку» – «Хіміка». Під час проведення обшуків поліцейські вилучили зброю, а також підроблені документи», - розповів очільник поліції Київщини.

Завдяки злагодженій та кропіткій роботі працівників управління карного розшуку спільно з працівниками Бучанського районного управління поліції, Департаменту кіберполіції, із залученням спецпризначенців, зловмисників розшукали та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині зловмисникам інкримінують ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) та ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Фігурантам злочинної групи нині загрожує до 15 років позбавлення волі, самому ж «Сенсею» загрожує довічне ув’язнення.

Суд обрав організатору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В СІЗО нині знаходиться і його поплічник та ще 4 раніше затриманих фігуранта злочинної групи.