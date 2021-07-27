Коронавірус в Україні: за добу нових 681 захворювань
Найбільша кількість підтверджених випадків хворих зареєстрована у м. Київ.
За інформацією МОЗ, за добу 26 липня 2021 року в Україні зафіксовано 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 5).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 266 осіб;
летальних випадків – 27;
одужало – 515 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 22 330 осіб,
методом ІФА – 8 918 осіб,
експрес-тестами – 13 491 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 249 344 особи;
одужало – 2 184 880 осіб;
летальних випадків – 52 876;
проведено ПЛР-тестувань – 11 301 274.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.