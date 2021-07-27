Коронавірус в Україні: за добу нових 681 захворювань

За інформацією МОЗ, за добу 26 липня 2021 року в Україні зафіксовано 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 5).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 266 осіб;

летальних випадків – 27;

одужало – 515 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 330 осіб,

методом ІФА – 8 918 осіб,

експрес-тестами – 13 491 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 249 344 особи;

одужало – 2 184 880 осіб;

летальних випадків – 52 876;

проведено ПЛР-тестувань – 11 301 274.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.