Перекрито канал наркодилерів на Дніпропетровщині
Щомісячний дохід «ділків» сягав понад 100 тис. грн.
Служба безпеки України припинила діяльність злочинного угруповання, яке здійснювало контрабанду наркотиків до країн ЄС та пострадянського простору. Контрабандний канал функціонував протягом 2020-2021 років, а щомісячний дохід «ділків» сягав понад 100 тис. грн.
За попередньою версією слідства, контрабанду організував мешканець Дніпропетровщини.
Наркотичні засоби та психотропні речовини він отримував з інших регіонів України через пошту. Потім зловмисник шукав клієнтів через мережу Інтернет. Його «цільовою аудиторією» були мешканці європейських та пострадянських країн. Діючи на запит клієнтів, фігурант ділив гуртові партії наркотиків і психотропів на маленькі порції і відправляв їх поштою.
До асортименту контрабандистів входили метадон, PVP (один з різновидів синтетичних психостимуляторів), амфетамін та інші заборонені речовини.
Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:
майже 1 кг заборонених речовин, готових до відправки;
ваги та пакувальну тару;
засоби зв’язку та сім-карти,
гроші, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження слідчі СБУ повідомили організатору контрабандного каналу про підозру за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Судом зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.
Викриття контрабандного каналу здійснювалось співробітниками Управління СБУ у Дніпропетровській області за сприяння Київської митниці ДФС під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.