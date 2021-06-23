Перекрито канал наркодилерів на Дніпропетровщині

Служба безпеки України припинила діяльність злочинного угруповання, яке здійснювало контрабанду наркотиків до країн ЄС та пострадянського простору. Контрабандний канал функціонував протягом 2020-2021 років, а щомісячний дохід «ділків» сягав понад 100 тис. грн.

За попередньою версією слідства, контрабанду організував мешканець Дніпропетровщини.

Наркотичні засоби та психотропні речовини він отримував з інших регіонів України через пошту. Потім зловмисник шукав клієнтів через мережу Інтернет. Його «цільовою аудиторією» були мешканці європейських та пострадянських країн. Діючи на запит клієнтів, фігурант ділив гуртові партії наркотиків і психотропів на маленькі порції і відправляв їх поштою.

До асортименту контрабандистів входили метадон, PVP (один з різновидів синтетичних психостимуляторів), амфетамін та інші заборонені речовини.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:

майже 1 кг заборонених речовин, готових до відправки;

ваги та пакувальну тару;

засоби зв’язку та сім-карти,

гроші, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження слідчі СБУ повідомили організатору контрабандного каналу про підозру за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Судом зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Викриття контрабандного каналу здійснювалось співробітниками Управління СБУ у Дніпропетровській області за сприяння Київської митниці ДФС під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.