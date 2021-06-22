Затримано іноземного терориста

​СБУ викрила іноземного громадянина, який знаходиться в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. Зловмисника вдалося затримати у м. Черкаси у ході спецоперації, яка проходила у межах протидії міжнародному тероризму.

Оперативники спецслужби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави.

Наразі до затриманого застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб і поміщено до державної установи «Черкаський слідчий ізолятор» до надходження запиту про його видачу від компетентних органів держави – ініціатора розшуку.

Операцію провели співробітники Служби безпеки України у Черкаській та Хмельницькій областях за безпосередньої координації ДЗНД СБУ під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.