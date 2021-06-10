За останню добу 1785 нових хворих на COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 червня в Україні зафіксовано 1785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 77, медпрацівників – 73).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 741, летальних випадків – 97.

Одужало (особи) – 6 513. Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 59 421, методом ПЛР — 28 997, методом ІФА — 10 741. Досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

19 683.

За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 219 824, одужало (особи) –

2 115 197, летальних випадків – 51 507. Проведено ПЛР-тестувань – 10 434 574.