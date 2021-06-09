За минулу добу шість обстрілів з боку окупантів
Доба в зоні ООС завершилась без втрат.
Протягом минулої доби, 8 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушували режим припинення вогню.
Поблизу населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ противник двічі обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі НОВОТОШКІВСЬКОГО російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік АВДІЇВКИ ворог двічі здійснював обстріл наших позицій із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля СВІТЛОДАРСЬКА противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Станом на 7 годину ранку, 9 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, в районі НОВОТОШКІВСЬКОГО російські окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.
На обстріли противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.
За минулу та поточну добу втрат серед наших захисників немає.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.