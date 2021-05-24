Викрито міжрегіональну злочинну групу: учасники постачали озброєння країні-агресору

Контррозвідники Служби безпеки України на Харківщині викрили і блокували протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи. Її учасники незаконно постачали великі партії товарів військового призначення до Російської Федерації.

Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили мешканці Харківської, Київської та Сумської областей. Зловмисники скуповували комплектуючі на вторинному ринку у приватних комерсантів. Ділки, поза митним контролем, автотранспортом вивозили до Росії комплектуючі. Потім посередник перепродавав обладнання авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ.

У межах розпочатого слідчими СБ України кримінального провадження попереджено спробу незаконного переправлення учасниками групи до Росії партії військових товарів на загальну суму понад $100 тисяч.

Під час завершального етапу спецоперації правоохоронці провели 16 обшуків за місцями мешкання учасників злочинної групи та зберігання товарів військового призначення на території Харківської, Київської та Сумської областей. У ході слідчих дій вилучено:

комплектуючі до військової техніки;

штампи для підроблення технічної документації;

печатки комерційних структур, бухгалтерські документи, чорнові записи, чеки, засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

Наразі слідчими органів безпеки вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Також спецслужбою перевіряється можлива причетність учасників злочинної групи до постачання українським оборонним підприємствам «б/в» комплектуючих до військової техніки. За однією з версій, обладнання ділки скуповували на території Росії та в Україні, а потім піддавали «косметичному ремонту» та забезпечували підробленою технічною документацією.

Документування протиправної діяльності відбувалося під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.