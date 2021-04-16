Шарль Мішель і Володимир Зеленський обговорили ситуацію навколо України

Шарль Мішель висловив глибоке занепокоєння у зв’язку зі значним і тривалим нарощуванням російських збройних сил біля кордонів України та у незаконно анексованому Криму. Такі широкомасштабні переміщення військ є загрозливими й дестабілізуючими діями.

Голова Європейської ради запевнив у непохитній підтримці Євросоюзом незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз є одностайним у своїй солідарності з Україною.

Шарль Мішель вкотре закликав Росію дотримуватися принципів і зобов’язань ОБСЄ щодо прозорості пересування військ.

Також він нагадав про те, що Євросоюз повністю підтримує зусилля в рамках Нормандського формату і Тристоронньої контактної групи, а також закликав до повного виконання Мінських домовленостей як шляху для досягнення довгострокового врегулювання.

Під час зустрічі, що відбудеться у понеділок, міністри закордонних справ країн-членів ЄС обміняються думками щодо України. Також вони проведуть неформальне спілкування з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Голова Європейської ради Мішель ще раз подякував Президенту України Зеленському за запрошення до участі у саміті Кримської платформи, запланованому на 23 серпня. Голова Європейської Ради прийняв це запрошення під час свого візиту до України 2 березня і очікує на відвідування цього заходу.