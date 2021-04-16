Україна арештувала 12 літаків російської авіакомпанії

Слідчі Служби безпеки України задокументували систематичне порушення правил міжнародних польотів російськими авіакомпаніями. За матеріалами СБУ судом накладено арешт ще на 12 літаків, які здійснювали незаконні рейси у анексований Крим.

У межах розпочатого кримінального провадження слідством СБУ задокументовано сотні фактів порушення авіапростору України, у тому числі літаками перевізників з РФ.

Наразі Херсонський міський суд Херсонської області арештував 12 повітряних суден приватної російської авіакомпанії за вчинення злочину, передбаченого ст.ст 332, 332-1, 334 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ накладено арешти на 199 повітряних суден, які здійснювали регулярні пасажирські авіаперевезення до тимчасово окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

Українські правоохоронці також офіційно звернулися до Укрбюро Інтерполу для внесення 109 раніше арештованих літаків-порушників до бази міжнародного розшуку.

Слідчі Головного управління СБУ в АР Крим продовжують досудове розслідування у кримінальному проваджені із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 та ст. 334 Кримінального кодексу України.