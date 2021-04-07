Зоряна Скалецька заявила, що Україна звернула з власного плану вакцинації

“Якщо в усьому світі першочергово вакцинуються працівники медичної галузі, бо вони напряму контактують з хворими та першими наражаються на небезпеку, а також люди найбільш вразливої категорії, які ризикують мати важкий перебіг хвороби, то в Україні, як показує статистика, повним ходом йде щеплення осіб, які, за урядовим планом вакцинації, мали би вакцинуватись значно пізніше. Яскравим прикладом є Тернопільська область, де на 22 березня 29% від всіх вакцинованих становили публічні люди. Подібне у Черкаській та Кіровоградській областях - категорія “інші” складає 40% від всіх щеплених за весь період вакцинації. Приклад серйозного підходу до щеплень демонструє лише Львівщина, яку можна назвати рекордсменом по вакцинації медичних працівників. 84% від всіх щеплених - медики, а категорія інші - 0. За весь час вакциновано 150 тисяч медиків, 50 тисяч “інших” і 15 тисяч публічних осіб”, - сказала міністр охорони здоров’я 2019-2020 років.

Зоряна Скалецька запропонувала визнати помилки і переходити до плану Б - вакцинувати всіх підряд. Але й розуміти наслідки - кількість госпіталізацій буде зростати.

“Статистично такий метод навіть ближчий до обіцяних Урядом 4.5 млн. вакцинованих на місяць. Але тоді маємо визнати свій особливий шлях і прийняти наслідки плану Б – нарощувати кількість ліжок” - додала вона.