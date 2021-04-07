За добу 14 обстрілів, є жертви

Протягом минулої доби, 6 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту НЕВЕЛЬСЬКЕ противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населених пунктів ПІСКИ та ОПИТНЕ окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, а також з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів АВДІЇВКА, НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, КАМ’ЯНКА та ГНУТОВЕ, російсько-окупаційні війська застосовували у бік позицій українських захисників стрілецьку зброю, автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля селища НОВГОРОДСЬКЕ, збройні формування вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а неподалік населених пунктів ЗОЛОТЕ-4 та ШУМИ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу селища НОВОТОШКІВСЬКЕ ворог застосовував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів, один український воїн отримав поранення, несумісні з життям. Окрім цього, в районі операції Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 7 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.