Ворог облаштовує нові оборонні позиції

Протягом доби з боку незаконних збройних формувань було збільшено кількість вогневих провокацій вздовж всієї лінії розмежування, а також продовжено тиражування неправдивої інформації з метою дискредитації Збройних Сил України напередодні позачергового засідання Тристоронньої контактної групи, ініційованого українською стороною. Зокрема тиражувалися фейки щодо порушень навколо водонасосної станції в населеному пункті Василівка.

Вкотре відмічено факти глушіння БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії станціями РЕБ типу «Житєль», що застосовуються окупантами з тимчасово окупованої території, Донецьк та Ясинувата. Метою перешкоджання діяльності Місії є приховування незаконними збройними формуваннями фактів переміщення важкої техніки та забороненого озброєння.

Також зафіксовано проведення збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями робіт з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. Так 6 квітня спостерігачами підрозділів Збройних Сил України тричі зафіксовано проведення інженерних робіт, неподалік Маріуполя.

Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.