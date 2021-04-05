Біля Південного ворог обстріляв українські позиції
Втрат серед українських бійців за минулу добу немає.
Протягом минулої доби, 4 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту ПІВДЕННЕ, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Від початку поточної доби, 5 квітня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.