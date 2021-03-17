40 тисяч українських заробітчан втратили роботу в Польщі

У результаті коронавірусної кризи щонайменше 40 тисяч українців, які працювали в Польщі на підставі трудових чи цивільноправових угод, втратили роботу.

Про це йдеться у звіті «Ситуація українських іммігранток у Польщі в часи Covid-19», який опублікував фонд «Наш вибір».

В документі показано, в який спосіб коронавірус і заходи, запроваджені польським урядом з метою обмеження його розповсюдження, відбилися на наших землячках, які з різних причин опинилися у Польщі.

Станом на середину грудня 2020 року 245 011 українців, у тому числі 109 572 жінки, мали різного роду дозволи на проживання на території Польщі.

Із загальної кількості дозволів 80% (196 972) були видані на тимчасове проживання. 40 985 українців мають постійний вид на проживання, і тільки 5802 довгострокові посвідки на проживання в ЄС. Статус біженця мають 93 українці. Крім того, 194 093 особи перебувають у процесі подачі заяв на отримання виду на проживання, з них 84 351 жінка.

Зазначимо, що переважна більшість українців (більш ніж 1 100 000) проживають у Польщі на підставі віз, безвізового пересування або перебувають у процесі подачі заяви на отримання дозволу на проживання. Громадяни, які проживають на цих базах, не мають права на низку прав або соціальне забезпечення.

Проведене дослідження свідчить, що пандемія поглибила старі проблеми українських іммігрантів у Польщі.

На кінець 2019 року соціальні внески сплачували 479 113 українців у Польщі, в тому числі 36% (172 481) – жінки. У порівнянні з 2005 роком кількість українців – платників соцвнесків зросла в РП у 29 разів.

Проте через пандемію на кінець червня 2020-го це число знизилося до 433 497, з яких 150 857 (34,8%) – жінки.

З цього висновок, що в результаті коронавірусної кризи щонайменше 40 тисяч українців, які працювали в Польщі на підставі трудових чи цивільноправових угод, втратили роботу.

При цьому автори звіту підкреслюють, що соціальні внески сплачувала лише третина українських громадян, які перебувають у Польщі.

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