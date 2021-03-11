Обстріл з боку окупантів завершився втратою українського бійця

Протягом минулої доби, 10 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», у передмісті селищ ПІВДЕННЕ та ТРОЇЦЬКЕ окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік АВДІЇВКИ та ВОДЯНОГО, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів ЛОМАКІНЕ, КРАСНОГОРІВКА та МАР’ЇНКА загарбники відкривали прицільний вогонь у напрямку позицій Збройних Сил України з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту СТАРОГНАТІВКА, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення.

Воїну оперативно було надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його життя не вдалося.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 11 березня, обстрілів не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами.